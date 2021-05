Muore il medico che salvò la vita a Manuel Bortuzzo

(Di martedì 4 maggio 2021) Agazio Menniti,46enne, aveva appena salvato laa un paziente colto da emorragia cerebrale, poi è salito in sella al suo scooter e si è diretto verso casa. Ma, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, quando ormai era quasi giunto a destinazione, un’auto lo ha tamponato facendolo cadere violentemente a terra. Inutili i soccorsi. Svolti i rilievi d’ufficio delle forze dell’ordine: due gli automobilisti coinvolti nel tragico sinistro e ora sono accusati di omicidio stradale. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Nel febbraio 2019 Menniti aveva operato il nuotatore, a seguito di un terribile incidente che lo aveva coinvolto.ha dichiarato: “Io e la mia famiglia siamo vicini alla famiglia del Professor Menniti e ci stringiamo al loro dolore. Non ...

Continuano a morire i dottori. Sono saliti a 359 infatti i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid - 19. Ziad Zawaideh ,di medicina generale, in pensione, ma ancora in attività come cardiologo, è l'ultima vittima ricordata nell'elenco cadutì aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e ...