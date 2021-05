Montefusco: "Gattuso? Impari a essere meno permaloso" (Di martedì 4 maggio 2021) Gattuso deve imparare a leggere meglio le partite e ad essere meno permaloso ". Vincenzo Montefusco , ex calciatore ed allenatore del Napoli, attacca l'attuale tecnico dei partenopei . "Forse ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 maggio 2021)deve imparare a leggere meglio le partite e ad". Vincenzo, ex calciatore ed allenatore del Napoli, attacca l'attuale tecnico dei partenopei . "Forse ha ...

sportli26181512 : #Montefusco: “#Gattuso? Impari a essere meno permaloso”: L’ex azzurro su Ringhio: “Anche lui fu contattato a stagio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Montefusco: 'Non ho capito le scelte di Gattuso in occasione del pareggio col Cagliari' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Montefusco: 'Non ho capito le scelte di Gattuso in occasione del pareggio col Cagliari' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Montefusco: 'Non ho capito le scelte di Gattuso in occasione del pareggio col Cagliari' - apetrazzuolo : L'EX - Montefusco: 'Non ho capito le scelte di Gattuso in occasione del pareggio col Cagliari' -

Ultime Notizie dalla rete : Montefusco Gattuso Montefusco: "Gattuso? Impari a essere meno permaloso" Ai microfoni di Radio Crc, Montefusco è molto critico nei confronti di Gattuso. " Non ho capito le scelte in occasione del pareggio interno contro il Cagliari, il Napoli avrebbe meritato di vincere, ...

Gattuso, non solo la Fiorentina. Per il tecnico possibilità Liga o Premier PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Abbruzzese: "Allegri e Sarri in pole per la panchina del Napoli" Montefusco: "Gattuso non deve lamentarsi, lo fece anche lui con Ancelotti" ...

Montefusco: “Gattuso? Impari a essere meno permaloso” Corriere dello Sport.it Montefusco: "Gattuso ha parlato alla spalle di Ancelotti. Carlo a Napoli da turista" L'ex allenatore sul momento del Napoli: 'Non mi meraviglio dei soliti errori della squadra partenopea: ormai li fa da anni'.

Montefusco: "Ho allenato Spalletti, è un grande allenatore ma litiga con tutti" Come allenatore è meglio di qualcuno che è stato pure a Napoli, ma come persona litiga anche con chi ha i palloni in mezzo al campo. L'ex allenatore Vincenzo Montefusco ha parlato a Canale 8 commentan ...

Ai microfoni di Radio Crc,è molto critico nei confronti di. " Non ho capito le scelte in occasione del pareggio interno contro il Cagliari, il Napoli avrebbe meritato di vincere, ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Abbruzzese: "Allegri e Sarri in pole per la panchina del Napoli": "non deve lamentarsi, lo fece anche lui con Ancelotti" ...L'ex allenatore sul momento del Napoli: 'Non mi meraviglio dei soliti errori della squadra partenopea: ormai li fa da anni'.Come allenatore è meglio di qualcuno che è stato pure a Napoli, ma come persona litiga anche con chi ha i palloni in mezzo al campo. L'ex allenatore Vincenzo Montefusco ha parlato a Canale 8 commentan ...