Milano, campo nomadi di via Bonfadini, è in corso l'operazione "Rifiuti preziosi", 30 le misure cautelari in esecuzione (Di martedì 4 maggio 2021) I reati contestati sono: estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti

