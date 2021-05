LIVE Fognini-Berrettini 3-6 4-5, Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano serve per il match (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PELLA DALLE 11.00 4-5. Tiene in agilità il turno di servizio Fognini: dopo il cambio campo Berrettini servirà per chiudere la contesa. 40-15 Sbaglia di pochissimo il dritto Fognini. 40-0 Esce la difesa di Berrettini: tre palle del 4-5. 30-0 Prima di servizio e dritto lungolinea. 15-0 Il dritto di Berrettini in risposta termina nettamente lungo. 3-5. Chiude con un back spaziale Berrettini che toglie completamente il tempo a Fognini. 40-30 Ottima risposta di Fognini che prova a rientrare dentro al game. 40-15 Torna ad ottenere un punto diretto con il servizio il romano. 30-15 Scappa completamente il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PELLA DALLE 11.00 4-5. Tiene in agilità il turno di servizio: dopo il cambio camposervirà per chiudere la contesa. 40-15 Sbaglia di pochissimo il dritto. 40-0 Esce la difesa di: tre palle del 4-5. 30-0 Prima di servizio e dritto lungolinea. 15-0 Il dritto diin risposta termina nettamente lungo. 3-5. Chiude con un back spazialeche toglie completamente il tempo a. 40-30 Ottima risposta diche prova a rientrare dentro al game. 40-15 Torna ad ottenere un punto diretto con il servizio il. 30-15 Scappa completamente il ...

