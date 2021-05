Ligabue si racconta a tutto tondo: dalla pandemia, al ddl Zan e il futuro (Di martedì 4 maggio 2021) Ligabue si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha svelato come ha vissuto il lockdown, gli effetti della pandemia, il ddl Zan e i progetti per il futuro In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ligabue si è raccontato a tutto tondo: dalle difficoltà legate alla pandemia a come ha trascorso il lockdown, il ddl zan e i progetti per il futuro. «Dalle mie parti si dice così, sto come in tre su una sedia. Scomodo. Come tutti del resto. Il mio mestiere acquisisce senso facendo i concerti, non farli toglie senso anche al vivere. L’astinenza è crudele» ha spiegato Ligabue, parlando dell’impossibilità di fare concerti. Il cantante, infatti, ha dovuto rinviare due ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021)si èto in una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha svelato come ha vissuto il lockdown, gli effetti della, il ddl Zan e i progetti per ilIn una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera,si èto a: dalle difficoltà legate allaa come ha trascorso il lockdown, il ddl zan e i progetti per il. «Dalle mie parti si dice così, sto come in tre su una sedia. Scomodo. Come tutti del resto. Il mio mestiere acquisisce senso facendo i concerti, non farli toglie senso anche al vivere. L’astinenza è crudele» ha spiegato, parlando dell’impossibilità di fare concerti. Il cantante, infatti, ha dovuto rinviare due ...

