Leonardo: “Siamo usciti contro una grande squadra. L’assenza di Mbappé è pesata” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ds del PSG, il brasiliano Leonardo, ha parlato a Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per opera del Manchester City. Queste le parole di Leonardo: “Io vado agli ultimi due anni. Penso che sono state due stagioni difficili per tutti ma noi Siamo arrivati in finale col Bayern Monaco perdendo 1-0 giocando alla pari. Questa è la dimostrazione di quello che abbiamo fatto quest’anno, ci ha portato a creare un gruppo solido e di qualità. Quest’anno abbiamo battuto il Manchester United, il Barcellona e il Bayern Monaco. Oggi, se analizziamo i quattro tempi di gioco, nei primi due Siamo stati anche superiori in tante situazioni e Siamo stati penalizzati con gol un po’ così come un pallone che passa in mezzo alla barriera o un cross che finisce dentro all’andata. Oggi Siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ds del PSG, il brasiliano, ha parlato a Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per opera del Manchester City. Queste le parole di: “Io vado agli ultimi due anni. Penso che sono state due stagioni difficili per tutti ma noiarrivati in finale col Bayern Monaco perdendo 1-0 giocando alla pari. Questa è la dimostrazione di quello che abbiamo fatto quest’anno, ci ha portato a creare un gruppo solido e di qualità. Quest’anno abbiamo battuto il Manchester United, il Barcellona e il Bayern Monaco. Oggi, se analizziamo i quattro tempi di gioco, nei primi duestati anche superiori in tante situazioni estati penalizzati con gol un po’ così come un pallone che passa in mezzo alla barriera o un cross che finisce dentro all’andata. Oggi...

NonSoloJuve : ??”Squadra non è da migliorare, siamo già lì, nelle top 4. Abbiamo gruppo di giocatori che sono una base solida per… - annamfiore : G20 Turismo, Draghi: 'E' il momento di prenotare le vacanze in Italia, siamo pronti ad accogliervi'… - FreakmanMilton : @Gimpel40229645 @leonardo_notte @repubblica Non le sto dicendo che tutto ciò che lei ha elencato non ha contribuito… - MimesisEdizioni : RT @FataMorganaWeb: È ancora possibile instaurare una relazione empatica con i #ritratti delle persone a cui siamo legati? La riflessione d… - CapaGira : RT @FataMorganaWeb: È ancora possibile instaurare una relazione empatica con i #ritratti delle persone a cui siamo legati? La riflessione d… -