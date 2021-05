L’Empoli torna in Serie A: promozione conquistata con due giornate d’anticipo (Di martedì 4 maggio 2021) L’Empoli torna in Serie A. Con la vittoria per 4-0 contro il Cosenza la squadra toscana vince il campionato di B ed è matematicamente promossa con due giornate di anticipo. La festa dei giocatori allo stadio Castellani arriva dopo le reti di Mancuso, La Mantia (doppietta) e Bajrami con cui L’Empoli ha travolto i calabresi ed è salito a quota 70 punti, sette in più della Salernitana seconda, nove in più di Lecce e Monza. “Non lo pensava nessuno, non avevo mai vinto niente e ora mi ritrovo primo in Serie B. Merito della squadra”, commenta il mister Alessio Dionisi a fine gara ai microfoni di Dazn. “Io, nella promozione di oggi, vedo soprattutto continuità”, esulta il presidente Fabrizio Corsi, che dice: “Empoli è un esempio virtuoso del calcio italiano”. Per l’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)inA. Con la vittoria per 4-0 contro il Cosenza la squadra toscana vince il campionato di B ed è matematicamente promossa con duedi anticipo. La festa dei giocatori allo stadio Castellani arriva dopo le reti di Mancuso, La Mantia (doppietta) e Bajrami con cuiha travolto i calabresi ed è salito a quota 70 punti, sette in più della Salernitana seconda, nove in più di Lecce e Monza. “Non lo pensava nessuno, non avevo mai vinto niente e ora mi ritrovo primo inB. Merito della squadra”, commenta il mister Alessio Dionisi a fine gara ai microfoni di Dazn. “Io, nelladi oggi, vedo soprattutto continuità”, esulta il presidente Fabrizio Corsi, che dice: “Empoli è un esempio virtuoso del calcio italiano”. Per l’altra ...

