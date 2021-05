La Turingia degli schiaffi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 maggio 2021) Suhl è la più piccola circoscrizione elettorale dellama nell’ultimo mese ha creato un sacco di problemi alla Cdu tedesca, il partito di governo di Angela Merkel. Prima si è dovuto dimettere il deputato locale, il cristianodemocratico Mark Hauptmann, a causa di un sospetto di corruzione in una commessa di mascherine sanitarie. Poi la nomina come candidato suo sostituto alle elezioni di settembre di Hans-Georg Maassen, ex capo dei servizi segreti interni della Germania, che era stato prepensionato nel 2018 dopo infinite polemiche legate al suo approccio anti immigrazione e pro destra (anche estrema, come l’AfD: un grave problema): lasciando l’incarico disse di essere stato vittima di una caccia alle streghe della sinistra. Erano tempi quelli in cui parte della destra tedesca rincorreva l’AfD sui suoi stessi temi, preoccupata com’era dell’emorragia di voti ...