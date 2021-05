Il coraggio di Pio e Amedeo di non chiedere scusa

(Di martedì 4 maggio 2021) Pio erispondono dopo giorni di attacchi e offese. Non chiedonoper un fatto che non hanno commesso

LegaSalvini : LA BANALITÀ DI FEDEZ E IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - ZTL29492447 : RT @ilgiornale: ?? 'Mentre alcuni di 'voi' erano impegnati a mettere l'arcobaleno nella foto profilo, i sottoscritti sono andati in Russia a… - AdriJuve64 : Ma che sono di destra è stato già detto? ??????? LOGICAMENTE è IRONICO IL MIO TWEET MA VISTO IL MINKIAPENSIEROUNICO M… - JohSogos : RT @ilgiornale: ?? 'Mentre alcuni di 'voi' erano impegnati a mettere l'arcobaleno nella foto profilo, i sottoscritti sono andati in Russia a… -

Ultime Notizie dalla rete : coraggio Pio

ilGiornale.it

e Amedeo hanno così spiegato (visto che a quanto pare ce ne era bisogno) il senso del monologo ... Hanno ildi andare avanti nel sostenere le loro idee.che non tutti hanno.Ne ho viste e sentite tantissime di persone che di fronte al monologo die Amedeo hanno commentato 'Finalmente persone che hanno ildi dire la verità'. Ma finalmente cosa? Facci caso: ...Pio e Amedeo rispondono dopo giorni di attacchi e offese. Non chiedono scusa per un fatto che non hanno commesso ...(PASQUALE MARIA MAINOLFI)Un credente credibile. Un magistrato capace di coniugare Costituzione e Vangelo. Scrive Papa Francesco: "Un esempio non soltanto ...