Governare il futuro. La lezione del calcio inglese ai social network (Di martedì 4 maggio 2021) (di G. Scorza) È finito alla mezzanotte di ieri, ora di Londra, lo sciopero - uno dei primi nel suo genere a questo livello - dei big del calcio inglese contro il razzismo e le discriminazioni di genere online. Per quattro giorni, dal pomeriggio di venerdì, le associazioni di categoria, le federazioni, i club maschili e femminili hanno spento i loro account su Facebook, Instagram e Twitter. Niente post, niente tweet, niente video, niente highlights delle partite, niente interviste, dichiarazioni, gossip, rivelazioni, niente foto di questo o quel campione del grande calcio. Niente di niente. I canali Twitter e i profili Facebook e Instagram del calcio, forse, più seguito al mondo, sono rimasti in silenzio, non aggiornati, fermi al giorno prima dell’inizio del boicottaggio. Tutto per dire ai due giganti dei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) (di G. Scorza) È finito alla mezzanotte di ieri, ora di Londra, lo sciopero - uno dei primi nel suo genere a questo livello - dei big delcontro il razzismo e le discriminazioni di genere online. Per quattro giorni, dal pomeriggio di venerdì, le associazioni di categoria, le federazioni, i club maschili e femminili hanno spento i loro account su Facebook, Instagram e Twitter. Niente post, niente tweet, niente video, niente highlights delle partite, niente interviste, dichiarazioni, gossip, rivelazioni, niente foto di questo o quel campione del grande. Niente di niente. I canali Twitter e i profili Facebook e Instagram del, forse, più seguito al mondo, sono rimasti in silenzio, non aggiornati, fermi al giorno prima dell’inizio del boicottaggio. Tutto per dire ai due giganti dei ...

