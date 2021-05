Fortnite tra crossover con Metroid e i concerti di Ariana Grande e Lady Gaga

(Di martedì 4 maggio 2021) Varie informazioni riservate susono venute alla luce nel corso della battaglia legale di Epic Games e Apple, rivelando eventi, collaborazioni e modalità di gioco non resi disponibili o rinviati. Un documento risalente a giugno 2020 rivela che una volta era previsto cheincludesse Samus di Nintendo insieme a Master Chief di Xbox e Kratos di PlayStation. Altri personaggi che sarebbero dovuti apparire includevano Naruto Uzumaki, Katniss Everdeen di Hunger Games, La sposa di Kill Bill, Snake Plissken di Escape from New York e John McClane di Die Hard. Nessuno di questi alla fine ha visto la luce del giorno. Leggi altro...

LMonstersITA : @Luca59588263 comunque la collaborazione era chiaramente decisa, poi tra la pandemia e il litigio fortnite apple ha… - Allgamestaff : Tra le varie iniziative per celebrare i 25 anni di #TombRaider, troviamo #LaraCroft fra i campioni di #Fortnite (tr… - Mirko84997389 : @fortnite_leakk Ma perché lo shop si riavvia tra 5 ore ? - BrunoM_Italia : [...] all'interno della piattaforma Fortnite - Anderson .Paak ha firmato qualche settimana fa un aggiornamento de… - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? L'udienza tra Apple ed Epic Games è appena iniziata! ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite tra

Apple osserva che i ricavi dihanno iniziato a flettersi, e che Epic avrebbe preferito ... e che la visione di Epic è miope poiché il funzionamento di App Store comporta comunque dei costi......altre interessanti skincui Katniss Everdeen di The Hunger Games , Dwayne "The Rock" Johnson, John McClane di Die Hard e altre ancora. La frequenza e l'intensità delle skin crossover che...Continua il processo di sviluppo di Fortnite. Stando a quanto emerso in rete, il battle royale si prepara a lanciare alcune nuove skin esclusive ...Nella giornata del 3 maggio ha preso ufficialmente il via la battaglia legale tra le due aziende: da una parte Epic che si veste da paladina di apertura e flessibilità, dall'altra Apple che difende si ...