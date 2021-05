Fonseca non sarà l’allenatore della Roma dalla prossima stagione (Di martedì 4 maggio 2021) L’AS Roma ha comunicato che Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione “A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club. “Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”. Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva, ha aggiunto: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni”. “Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) L’ASha comunicato che Paulolascerà il club al termine“A nome di tutti all’AS, vorremmo ringraziare Pauloper il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club. “Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”. Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva, ha aggiunto: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni”. “Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo ...

SkySport : ULTIM'ORA ROMA FONSECA NON SARÀ PIÙ L'ALLENATORE A FINE STAGIONE Lo ufficializza il club con un comunicato #SkySport #SerieA #Roma #Fonseca - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Appello a #Conte ?? #Fonseca alle strette 'Non mi dimetto' ?? Volata #Champions,… - GiulioCupellaro : Dispiace per l'uomo e per l'allenatore, ma purtroppo non era quello che seriviva alla #Roma 2 anni fa. Sono sicuro… - MarioGiunta : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA FONSECA NON SARÀ PIÙ L'ALLENATORE A FINE STAGIONE Lo ufficializza il club con un comunicato #SkySport #SerieA… - cla_iris : RT @poltronaggio: Sta fretta di comunicare oggi, non magari Venerdì mattina, che #Fonseca andrà via a fine stagione non l’ho capita. Ma so… -