Festa Inter | Sileri | ' Fa male vedere i 30mila tifosi | errore che pagheremo'

(Di martedì 4 maggio 2021) 'Fapiazza Duomo conurlanti, in, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora ...

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - Affaritaliani : Festa Inter, Sala: 'Attacchi Lega? Una strumentalizzazione politica' - lifestyleblogit : Festa Inter, Sileri: 'Preoccupato per contagi, ripercussioni in tutta la Lombardia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Inter

Durante la trasmissione televisiva Agorà su Rai 3, Massimo Andreoni , direttore scientifico Simit (Società italiana malattie infettive) ha spiegato che ladei tifosi dell'in Piazza Duomo ...Le immagini dei maxifesteggiamenti di domenica per lo scudetto dell'non sono state belle. I tifosi neroazzurri avrebbero dovuto capire che, nel pieno di una pandemia, la gioia per la vittoria doveva sottostare alle necessità di sicurezza della salute pubblica. ...Secondo Sileri nemmeno una zona rossa di un giorno a Milano sarebbe servita per scongiurare la festa per la vittoria dello scudetto dell'Inter.Il viceministro della Salute Sileri. "Il 94% degli ospiti ha ricevuto la prima dose di vaccino e l'80% la seconda, non vedo rischi". Sollecito per maggio ...