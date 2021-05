Fedez no grazie (Di martedì 4 maggio 2021) "Ne abbiam visti geni e maghi uscire a frotte / per scomparire”, cantava Francesco Guccini, non un rapper. Aggiungendo sconsolato che noi, “se si muore solo un po’, / chi se ne fotte”. Chi se ne fotte della legge Zan, chi se ne fotte del primo maggio e persino della libertà di straparlare. L’unica cosa che fotte, è che non si sentiva la mancanza politica di quest’ultimo genio: Fedez, il populista che voleva aprire la Rai come un pacco di Amazon. Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, rapper, più noto come consorte di Chiara Ferragni, è con ogni evidenza l’anello debole della catena alimentare di famiglia: quella che mette le idee e fattura è per forza lei. Infatti si tiene a debita distanza dalle eruttazioni politiche di lui. Il che non vuol dire che non la pensi uguale, ad esempio sulla legge Zan. Ma appunto, lei forse lo capisce: a chi dovrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) "Ne abbiam visti geni e maghi uscire a frotte / per scomparire”, cantava Francesco Guccini, non un rapper. Aggiungendo sconsolato che noi, “se si muore solo un po’, / chi se ne fotte”. Chi se ne fotte della legge Zan, chi se ne fotte del primo maggio e persino della libertà di straparlare. L’unica cosa che fotte, è che non si sentiva la mancanza politica di quest’ultimo genio:, il populista che voleva aprire la Rai come un pacco di Amazon. Federico Leonardo Lucia in arte, rapper, più noto come consorte di Chiara Ferragni, è con ogni evidenza l’anello debole della catena alimentare di famiglia: quella che mette le idee e fattura è per forza lei. Infatti si tiene a debita distanza dalle eruttazioni politiche di lui. Il che non vuol dire che non la pensi uguale, ad esempio sulla legge Zan. Ma appunto, lei forse lo capisce: a chi dovrebbe ...

