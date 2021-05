Fastweb down, disagi per molti clienti con Fibra: come risolvere (Di martedì 4 maggio 2021) Fastweb down disagi per molti clienti in Fibra, i quali lamentano difficoltà nel collegarsi alla rete: come risolvere i problemi E’ da stamane che molti clienti Fastweb stanno lamentando difficoltà nel collegarsi alla rete Internet. Il problema è iniziato poco prima delle 8:00 e riguarda i clienti con servizio Fibra. Secondo quanto emerso dal L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 maggio 2021)perin, i quali lamentano difficoltà nel collegarsi alla rete:i problemi E’ da stamane chestanno lamentando difficoltà nel collegarsi alla rete Internet. Il problema è iniziato poco prima delle 8:00 e riguarda icon servizio. Secondo quanto emerso dal L'articolo proviene da Inews.it.

losservcom : Anche oggi sono arrivate molte segnalazioni dai lettori di problemi con il gestore di telefonia - infoitsport : Fastweb Down, problemi con internet: cosa sta succedendo? - MarioPanconi2 : @FASTWEBHelp E' dalle 10 che FastWeb è DOWN quando avete intenzione di farmi lavoroare? - fabioschiano : @FrancescaCphoto @WindTreOfficial No Wind mi funziona, in compenso rete fibra/ADSL @FASTWEB completamente down in m… - mpela81 : @IngLeonard82 @FASTWEB confermo, anche a me down -