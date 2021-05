Euro 2020, arriva l’ok dell’Uefa: rose allargate da 23 a 26 giocatori (Di martedì 4 maggio 2021) Nella giornata odierna di martedì 4 maggio, il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha approvato delle regole speciali in vista di Euro 2020. Per via della pandemia da Covid-19 e i rischi che comporta, le rose saranno allargate da 23 a 26 giocatori. “Al fine di evitare che le squadre si ritrovino a corto di giocatori disponibili nel caso di eventuali positività al Covid-19, è stato deciso eccezionalmente di incrementare il numero di giocatori in rosa. Tuttavia, sulla distinta il numero massimo di giocatori resterà 23, tra cui tre portieri” si legge nella nota. Inoltre, una volta reso noto l’elenco dei convocati saranno permessi cambi illimitati. Tuttavia servirà una certificazione medica che accerti un infortunio o una malattia prima della ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Nella giornata odierna di martedì 4 maggio, il Comitato Esecutivoha approvato delle regole speciali in vista di. Per via della pandemia da Covid-19 e i rischi che comporta, lesarannoda 23 a 26. “Al fine di evitare che le squadre si ritrovino a corto didisponibili nel caso di eventuali positività al Covid-19, è stato deciso eccezionalmente di incrementare il numero diin rosa. Tuttavia, sulla distinta il numero massimo diresterà 23, tra cui tre portieri” si legge nella nota. Inoltre, una volta reso noto l’elenco dei convocati saranno permessi cambi illimitati. Tuttavia servirà una certificazione medica che accerti un infortunio o una malattia prima della ...

