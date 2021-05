giornaleradiofm : Esercito:Mattarella, grazie, impegno prezioso in pandemia: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - 'Vi è una quantità di ragioni pe… - zazoomblog : Covid: Mattarella Esercito ha confermato di essere risorsa preziosa Paese (2) - #Covid: #Mattarella #Esercito - beneventoapp : Covid: Mattarella, ‘Esercito ha confermato di essere risorsa preziosa Paese’ (2): (Adnkronos) - 'Un pensiero partic… - ilmetropolitan : ???? #Esercito. #Mattarella: Supereremo prova #pandemia grazie anche a vostro #contributo - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'Esercito ha confermato di essere risorsa preziosa Paese' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Esercito Mattarella

Così il presidente della Repubblica Sergioincontrando una rappresentanza dell', in occasione del 160° anniversario. "Rivolgo un ringraziamento specifico per questo impegno così ...... ricoprendo "un ruolo da protagonista al servizio della comunità internazionale, tenendo alto il prestigio del nostro Paese".i "La storia dell'è strettamente legata a quella del nostro Paese,...(Adnkronos) - "Un pensiero particolare ai medici, agli infermieri e a tutti gli appartenenti all'Esercito che sono stati colpiti in prima persona dal virus e alle loro famiglie. Naturalmente -ha detto ...ROMA, 04 MAG - "Vi è una quantità di ragioni per cui io esprimo la riconoscenza della Repubblica all'esercito del nostro Paese. Da oltre un anno l'Italia e il mondo intero sono colpiti dalla violenza ...