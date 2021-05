Cosa sappiamo davvero su Facebook e Instagram non più gratis per colpa di Apple (Di martedì 4 maggio 2021) Un tempo campeggiava fiera sulla testata d’apertura dell’applicazione di Facebook e della schermata da desktop. Il social network lo metteva scritto nero su bianco sul proprio claim: free and always will be. gratis e lo sarà sempre. Poi, una manina (avrebbe detto qualche nostro politico distratto) aveva fatto sparire per sempre quella frase da tutti i messaggi promozionali di Facebook. Era il 2019 e il social network di Menlo Park aveva per la prima volta rotto il suo tabù di social network per forza di cose gratis, ipotizzando almeno una sua versione a pagamento, come aveva evidenziato lo stesso Mark Zuckerberg nel corso di una delle sue tante audizioni al Congresso degli Stati Uniti. Ora, il messaggio non passa più per sottrazione, ma per richiesta esplicita all’utente. Per mantenere Facebook ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 maggio 2021) Un tempo campeggiava fiera sulla testata d’apertura dell’applicazione die della schermata da desktop. Il social network lo metteva scritto nero su bianco sul proprio claim: free and always will be.e lo sarà sempre. Poi, una manina (avrebbe detto qualche nostro politico distratto) aveva fatto sparire per sempre quella frase da tutti i messaggi promozionali di. Era il 2019 e il social network di Menlo Park aveva per la prima volta rotto il suo tabù di social network per forza di cose, ipotizzando almeno una sua versione a pagamento, come aveva evidenziato lo stesso Mark Zuckerberg nel corso di una delle sue tante audizioni al Congresso degli Stati Uniti. Ora, il messaggio non passa più per sottrazione, ma per richiesta esplicita all’utente. Per mantenere...

msargentini : Quando parliamo di #DDLZan sappiamo cosa c’è in gioco? Il vero scontro è sull’identità di genere e gli italiani non… - CarloCalenda : Sappiamo? Da dove risulta ?@DavidSassoli? ? Perché parliamo di 35 miliardi. E il Presidente del Parlamento Europeo… - FBiasin : #Eriksen: 'Siamo molto felici. Non è così importante cosa farà l'#Atalanta. Sappiamo che se non dovesse vincere sar… - CanalaValeria : Posso dirlo che schifo? Mancano 2 puntate e finisce #amici20 sappiamo tutti che vincerà Giulia, o colpo di scena Sa… - alydoingthings : 5. I vicini di Irene Questo non è un indizio lasciato da Kayà, ma è comunque un punto a sfavore di Marioni. Irene q… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Fiammetta Modena(FI), Giustizia: 'Fare luce sugli scandali magistratura' AgenPress . 'Fatico a capire cosa stia succedendo con questo nuovo scandalo all'interno della magistratura. La questione sostanziale è che noi ancora oggi non sappiamo se dei verbali che dovevano essere ipoteticamente coperti dal ...

In pochi pensano a questo eccezionale escamotage per risparmiare tantissimo quando si fa la spesa Sapere cosa fare per spendere meno non è semplice, eppure dovremmo tutti impegnarci a imparare. Difatti non ...è a tutti gli effetti il nostro banco di prova per vedere se effettivamente sappiamo come ...

Coronavirus, variante indiana: ecco cosa sappiamo finora Il Sole 24 ORE Giustizia, Modena (FI): fare luce su scandali magistratura Roma, 4 mag - "Fatico a capire cosa stia succedendo con questo nuovo scandalo all'interno della magistratura. La questione sostanziale è che noi ancora oggi non sappiamo se dei verbali che dovevano es ...

Cane Husky salva un neonato abbandonato sotto un cespuglio in un parco: “E’ un eroe” L’uomo stava portando a passeggio Hel, il suo cane Husky, quando le sue zampe sono finite su alcune coperte abbandonate sotto un cespuglio di un parco di Birmingham, nel Regno Unito. «Improvvisamente ...

AgenPress . 'Fatico a capirestia succedendo con questo nuovo scandalo all'interno della magistratura. La questione sostanziale è che noi ancora oggi nonse dei verbali che dovevano essere ipoteticamente coperti dal ...Saperefare per spendere meno non è semplice, eppure dovremmo tutti impegnarci a imparare. Difatti non ...è a tutti gli effetti il nostro banco di prova per vedere se effettivamentecome ...Roma, 4 mag - "Fatico a capire cosa stia succedendo con questo nuovo scandalo all'interno della magistratura. La questione sostanziale è che noi ancora oggi non sappiamo se dei verbali che dovevano es ...L’uomo stava portando a passeggio Hel, il suo cane Husky, quando le sue zampe sono finite su alcune coperte abbandonate sotto un cespuglio di un parco di Birmingham, nel Regno Unito. «Improvvisamente ...