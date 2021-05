(Di martedì 4 maggio 2021) “Mi hanno fermato alle 22.30tornavo ain una strada vuota, in una città deserta. Potevano fare i controlli a piazza del”. Massimogiudica cervellotiche le norme che prevedono controlli per il coprifuoco e lo dice chiaramente a Cartabianca. “di mettere i poliziotti che mi hanno fermato solo, in una città deserta,tornavo aalle 22.30. Mi hanno fatto la multa? Ma assolutamente no, sono stati gentilissimi e ragionevolissimi. Capiscono l’assurdo di fermare una persona tardi in una strada deserta”, dice il filosofo e politologo. Da 2 giorni si discute degli assembramenti a Milano per la festa scudetto dell’Inter. “Potevano mettere i poliziotti ata piazza del Duomo. Quello avrebbe avuto senso, anche se ...

zazoomblog : Cacciari: “Mi fermano mentre torno a casa e invece al Duomo…” - #Cacciari: #fermano #mentre #torno - zazoomblog : Cacciari: Mi fermano mentre torno a casa e invece al Duomo... - #Cacciari: #fermano #mentre #torno - italiaserait : Cacciari: “Mi fermano mentre torno a casa e invece al Duomo…” - lifestyleblogit : Cacciari: 'Mi fermano mentre torno a casa e invece al Duomo...' - - Ema_Boccardo : RT @Adnkronos: #Cacciari a #Cartabianca: “Mi fermano alle 22.30 in una strada vuota…”. -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari fermano

Adnkronos

'Mi hanno fermato alle 22.30 mentre tornavo a casa in una strada vuota, in una città deserta. Potevano fare i controlli a piazza del Duomo...'. Massimogiudica cervellotiche le norme che prevedono controlli per il coprifuoco e lo dice chiaramente a Cartabianca. 'Invece di mettere i poliziotti che mi hanno fermato solo, in una città deserta, ...Massimogiudica cervellotiche le norme che prevedono controlli per il coprifuoco e lo dice chiaramente a Cartabianca. "Invece di mettere i poliziotti che mi hanno fermato solo, in una città ...Cacciari contro il coprifuoco: "Io non sono un virologo, ma ragiono e uso la logica". Galli: "No, lei così non ragiona" ..."Mi hanno fermato alle 22.30 mentre tornavo a casa in una strada vuota, in una città deserta. Potevano fare i controlli a piazza del Duomo...". Massimo Cacciari giudica cervellotiche le norme che prev ...