Bianchi | “Più aumenti salariali ai docenti e carriera articolata per tutto il personale Programmare i pensionamenti

"Bisogna Programmare le uscite degli insegnanti: con l'Inps siamo riusciti ad avere per tempo le previsioni di uscita di quest'anno e dei prossimi 10 anni e ci vuole anno per anno la possibilità di reclutamento che tenga conto delle uscite per garantire continuità e stabilità nei processi di reclutamento". Lo ha detto il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi nel corso dell'audizione alla Camera in cui ha presentato le linee programmatiche del proprio dicastero.

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi Più 'Tra 10 anni 1,4 milioni di studenti in meno. Ma servono più prof e classi meno numerose' ... perché abbiamo bisogno di mantenere i docenti, quindi in proporzione servono più docenti e dirigenti', ha affermato Bianchi, che poi ha sottolineato come sia fondamentale ad oggi il ricambio ...

Bianchi: tra 10 anni - 1,4 mln studenti, fare classi più piccole In proporzione abbiamo bisogno di più docenti e più dirigenti'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ascoltato dalle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, sulle linee ...

