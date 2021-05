Giorno_Monza : Bcc di Carate, sì a proroghe e finanziamenti agevolati - BCCCarate : Gli ottimi risultati del bilancio 2020 di BCC Carate Brianza sono stati approvati: scopri come abbiamo affrontato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bcc Carate

Il Cittadino di Monza e Brianza

Gli scossoni dell'anno del Covid non hanno affondato la Banca di Credito Cooperativo diBrianza. L'assemblea ordinaria haconfermato la solidità e la capacità di esprimere redditualità da parte della banca pur in un contesto economico particolarmente difficoltoso caratterizzato ...Hanno corso al fianco della quattordicesima edizione importanti aziende del territorio come: Asm Energia Spa Gruppo A2a, Leonardo Costruzioni, Dow Italia,diBrianza - Gruppo Bancario ...Gli scossoni dell’anno del Covid non hanno affondato la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. L’assemblea ordinaria haconfermato la solidità e la capacità di esprimere redditualità da parte ...Bilancio approvato alla BCC Carate Brianza. La banca ha chiuso il bilancio 2020 con un utile netto di 9,58 milioni di euro. L’Assemblea Ordinaria, che si è svolta alla presenza ...