Barcellona | Ansu Fati dovrà operarsi di nuovo

(Di martedì 4 maggio 2021) Secondo quanto riportano i media spagnoli,sarà costretto a passare sotto i ferri ancora una volta per risolvere i problemi causati dalla rottura del menisco interno del ginocchio sinistro. Il 18enne delera stato sottoposto a un primo intervento da parte del Dr. Ramon Cugat dopo l’infortunio al menisco nello scorso 7 novembre nel corso della partita contro il Betis. A gennaio un altro intervento poiché il ginocchio gli dava ancora dolore.sarà operato giovedì e i tempi di recupero sono stimati in un paio di mesi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

(SPAGNA) - Il calvario per Fati sembra non avere fine. Da quando si è lesionato il menisco interno del ginocchio sinistro il 7 novembre scorso, sono passati sei mesi e i problemi ... Ansu Fati verrà operato per la terza volta giovedì al ginocchio e questa volta sarà a comandare le operazioni sarà il medico della nazionale ... Dalla Spagna rivelano che il giovane del Barcellona si è operato ancora per pulire il menisco: una data di rientro non c'è ...