Amy Adams e Jake Gyllenhaal produrranno il film Finding the Mother Tree

Amy Adams e Jake Gyllenhaal collaboreranno per realizzare l'adattamento cinematografico di Finding the Mother Tree, il libro scritto da Suzanne Simard. Amy Adams e Jake Gyllenhaal saranno i produttori del film tratto dal libro Finding the Mother Tree, scritto da Suzanne Simard, di cui l'attrice sarà inoltre protagonista. I due protagonisti di Animali Notturni collaboreranno alla realizzazione del progetto tramite le rispettive case di produzione Bond Group Entertainment e Nine Stories. Il libro Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest, pubblicato oggi negli Stati Uniti, racconta la vita della ...

