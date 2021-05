Aka7even furioso dopo l’insulto di Anna Pettinelli | “Ciuccio e presuntuoso!”

(Di martedì 4 maggio 2021) Ancora incomprensioni nella scuola di Amici 20 tra– all’anagrafe Luca Marzano – e la sua insegnante, nonché capo-squadra,. Il cantante, infatti, non ha preso bene il guanto di sfida lanciato dalla prof e che vede lui e Sangiovanni confrontarsi sulla canzone “She” di Elvis Costello. Secondo la, la canzone è perfetta per esaltare le doti di Aka e sottolineare invece le mancanze del rivale.lancia un guanto di sfida trae Sangiovanni A differenza delle altre sfide, inoltre, questa volta i cantanti non devono inserire delle barre create da loro, bensì usare la tecnica dello spoken word. Questa novità non è piaciuta ad, che ritiene avvantaggi invece il rivale. “Io ho scritto cose, ma le ...

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even furioso

Leggi anchecontro Anna Pettinelli ad Amici "Non mi sembra che io sia piaciuto tanto, anche la reazione del pubblico... All'ultima puntata non ci arrivo" ha dichiarato Sangiovanni . "...con Anna Pettinelli, lo sfogo ad Amici In vista della nuova puntata del Serale di Amici , la Pettinelli ha lanciato un nuovo guanto di sfida ade Sangiovanni . La canzone da ...Amici 20, chi vincerà il talent? Mai come stavolta, il pubblico di “20” di Maria… L’articolo proviene da Ultimaparola.com Mai come stavolta, il pubblico di “Amici 20” di Maria… L’articolo proviene da ...Dopo avere lanciato un guanto di sfida tra Aka7even e Sangiovanni, Anna Pettinelli ha perso le staffe con il suo allievo: 'So dove puoi arrivare' ...