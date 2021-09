VIGNATO | L’ASSIST NEL SANGUE

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 3 maggio 2021) A 20 anni, Emanuel, ha una classe da vendere. Ieri è stato protagonista di una sontuosa partita contro la Fiorentina, autore degli assist per la tripletta del veterano Rodrigo Palacio. Mihajlovic, uno che sui giovani non sbaglia mai (vedi Donnarumma al Milan), sin da subito si è accorto delle sue qualità e della grande sensibilità che ha nel mandare in porta i compagni. Gradualmente l’ha inserito in squadra e, in questo finale di stagione, gli sta concedendo la giusta continuità. Sul campo le prestazioni non mentono:sta ripagando la fiducia del tecnico serbo e lavora per diventare il protagonista del Bologna per la stagione 21/22. Nato a Negrar, in provincia di Verona, il 24 agosto del 2000, da madre brasiliana e padre italiano, è cresciuto e si è formato calcisticamente nelle giovanili del Chievo Verona. Nel 2017, a quasi diciassette ...