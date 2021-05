Traffico Roma del 03-05-2021 ore 09:30 (Di lunedì 3 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti in città al tufello per un incidente in via Giovanni Conti all’incrocio con via delle Vigne Nuove in direzione di via di Val Melaina code a tratti invece per Traffico sul percorso Urbano dell’a24 da Tor Cervara verso il centro città ma anche in direzione del grande raccordo anulare rallentamenti poi sulla tangenziale all’altezza dell’immissione della Salaria verso Trionfale E tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni sul grande raccordo anulare rallentamenti sono segnalati in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e a seguire tra Casilina ed Ardeatina in carreggiata esterna è rallentato il Traffico tra la Prenestina e la Tiburtina Ci sono rallentamenti anche dall’altra parte della città sempre sulla carreggiata esterna tra Pisana ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti in città al tufello per un incidente in via Giovanni Conti all’incrocio con via delle Vigne Nuove in direzione di via di Val Melaina code a tratti invece persul percorso Urbano dell’a24 da Tor Cervara verso il centro città ma anche in direzione del grande raccordo anulare rallentamenti poi sulla tangenziale all’altezza dell’immissione della Salaria verso Trionfale E tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni sul grande raccordo anulare rallentamenti sono segnalati in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e a seguire tra Casilina ed Ardeatina in carreggiata esterna è rallentato iltra la Prenestina e la Tiburtina Ci sono rallentamenti anche dall’altra parte della città sempre sulla carreggiata esterna tra Pisana ...

