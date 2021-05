Torino-Parma, Vojvoda in gol per l’1-0: ma che numero di Ansaldi (VIDEO) (Di lunedì 3 maggio 2021) Mergim Vojvoda porta in vantaggio il Torino nel secondo tempo del posticipo contro il Parma, valevole per la 34° giornata della Serie A 2020/2021. Grande azione di Ansaldi, che si rende protagonista di una serpentina sull’out di sinistra per poi entrare in area e servire un pallone basso per Vojvoda che da pochi passi mette in rete a porta vuota per l’1-0 dei granata. Una rete che rischia di essere davvero pesantissima nella corsa alla salvezza. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Mergimporta in vantaggio ilnel secondo tempo del posticipo contro il, valevole per la 34° giornata della Serie A 2020/2021. Grande azione di, che si rende protagonista di una serpentina sull’out di sinistra per poi entrare in area e servire un pallone basso perche da pochi passi mette in rete a porta vuota per l’1-0 dei granata. Una rete che rischia di essere davvero pesantissima nella corsa alla salvezza. SportFace.

