Super League: la FA studia una legge per vietarla. Indagine sui club inglesi (Di lunedì 3 maggio 2021) La FA scende in campo per proteggersi nuovamente dal progetto Super League. Ecco la nota ufficiale in merito alla possibile attuazione La FA scende in campo contro la Super League e prepara una legge per vietarla. La nota ufficiale anche in merito ai sei club inglesi. «Da quando siamo venuti a conoscenza della Superlega la nostra priorità e la nostra attenzione si sono rivolte alla prevenzione, ora come in futuro. Durante questo periodo abbiamo avuto discussioni con il Governo, la Premier League e la Uefa. In particolare, ci siamo confrontati col Governo sulla legislazione che ci permetterebbe di prevenire ogni simile minaccia in futuro così da poter proteggere la piramide del calcio inglese. Abbiamo scritto a tutte ...

