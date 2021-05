Stava giocando quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Il piccolo elitrasportato al Gaslini (Di lunedì 3 maggio 2021) Bambino di 4 anni precipita sugli scogli dopo un volo di 3 metri, grave dopo una brutta caduta ma le sue condizioni starebbero migliorando Bambino di 4 anni precipita sugli scogli dopo un volo di 3 metri, grave su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) Bambino di 4 anni precipita sugli scogli dopo un volo di 3 metri, grave dopo una brutta caduta ma le sue condizioni starebbero migliorando Bambino di 4 anni precipita sugli scogli dopo un volo di 3 metri, grave su Notizie.it.

