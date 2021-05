Si muore ancora a largo della Libia: 50 morti dopo un naufragio. Riprendono gli sbarchi: a Vieste arrivano in 35, 12 sono bambini (Di lunedì 3 maggio 2021) Un naufragio al largo delle coste libiche è costato la vita a 50 migranti, fra cui alcuni egiziani. La Mezzaluna Rossa Libica, che ha diffuso la notizia, parla di un’imbarcazione naufragata davanti alla costa della città libica di al Zawiya. Poco prima l’Oim, l’agenzia dell’Onu per le migrazioni, aveva riferito di almeno 11 persone decedute dopo che il gommone su cui viaggiavano era affondato. A bordo di quest’ultimo vi erano in tutto 24 migranti. Tutti diretti in Europa. La Guardia Costiera libica ne ha salvati 12. Vieste, soccorso a 35 migranti Un altro soccorso, andato a buon fine, è stato effettuato la scorsa notte, su territorio italiano. I militari della Guardia di finanza hanno intercettato nelle acque a dieci miglia al largo di Vieste, ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Unaldelle coste libiche è costato la vita a 50 migranti, fra cui alcuni egiziani. La Mezzaluna Rossa Libica, che ha diffuso la notizia, parla di un’imbarcazione naufragata davanti alla costacittà libica di al Zawiya. Poco prima l’Oim, l’agenzia dell’Onu per le migrazioni, aveva riferito di almeno 11 persone deceduteche il gommone su cui viaggiavano era affondato. A bordo di quest’ultimo vi erano in tutto 24 migranti. Tutti diretti in Europa. La Guardia Costiera libica ne ha salvati 12., soccorso a 35 migranti Un altro soccorso, andato a buon fine, è stato effettuato la scorsa notte, su territorio italiano. I militariGuardia di finanza hanno intercettato nelle acque a dieci miglia aldi, ...

