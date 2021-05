Selvaggia contro Fedez | “Coraggio di cosa? Non aveva nulla da perdere”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 3 maggio 2021)Lucarelli sferza un duro colpo a, dopo le polemiche sulla Rai e la presunta censura a lui imposta. “improvvisamente paladino del mondo LGBT.però è anche quello che quando il primo cantante italiano famoso anche fuori dai confini nazionali ha fattosamente coming out e nel 2010 – mica ora, con la strada più che spianata- nella canzone ‘Tutto il contrario’ gli dedicò la strofa: ‘Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi: ciao sono Cristiano non è che me lo ficchi?'”.Lucarelli seppur cogliendo il significato ironico di quelle parole, non sembra apprezzarle e ammonisce: “Quella strofa però era violenta, qualunque ...