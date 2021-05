Scuola | Anief | pubblicata una graduatoria su sei

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - "La metà dei candidati non potrà avere un ruolo ma continuerà a essere chiamata come supplente. Quasi in mille idonei, nonostante abbiano superato la prova, saranno esclusi. Più della ...

Bisogna rispettare quanto scritto nel reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali presentato dacontro lo Stato italiano: ci vuole un canale di reclutamento per soli ...Marcello Pacifico (presidente nazionale): "Ancora una volta ci dimostriamo l'unico sindacato ...idonei (3mila) dell'attuale concorso straordinario per il personale precario docente della...“La metà dei candidati non potrà avere un ruolo ma continuerà a essere chiamata come supplente. Quasi in mille idonei, nonostante abbiano superato la prova, saranno esclusi. Più della metà dei posti b ...La metà dei candidati non potrà avere un ruolo ma continuerà a essere chiamata come supplente. Quasi in mille idonei, ...