Running | la Scarpadoro rinasce nel segno di Vannini | Baretto | Cuneo e Romagnolo

(Di lunedì 3 maggio 2021) La gioia ritrovata della, dopo il lungo digiuno del Coronavirus, sta tutta nel sorriso di Ademe, talento vigevanese che si è imposto nella 10,2 km, ultima figlia di questa manifestazione, che conta 41 anni di storia e battezzata StraVigevano dall’organizzatrice Manuela Merlo. Ademe, ventitrenne pistaiolo, ha sofferto un poco nella prima parte della gara, sui saliscendi che portano al Castello, ma poi ha ritrovato se stesso nella campagna che conosce bene. Ha ripreso gli avversari e li ha subito staccati. Così il portacolori della 100 Torri Pavia ha chiuso in 33’08”, risultato buono per il rientro dopo una periodo di inattività a causa di una tendinite al ginocchio sinistro, lasciandosi alle spalle Andrea Albanesi (Free Zone) 33’18” e il compagno di squadra Riccardo Saletta 33’26”. “Per me – ha detto Ademe – è stata una giornata ...

VIGEVANO - Torna la Half Marathon, edizione numero 14 a Vigevano (Pavia), nella mattina ... trail di 18 chilometri per la regia della Circuito... che rappresenta però il primo evento di running della Provincia di Pavia e uno dei primi della ... 'La Scarpadoro rappresenta un evento significativo per la città, che viene organizzato in un periodo ... El Otmani e Grano al via della Trieste Half Marathon. Tornano la Scarpadoro di Vigevano e la Merano-Lagundo, si corre anche a San Marino. In Piemonte montagna e trail Domenica 2 maggio si corre la Tri ...