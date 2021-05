Pontecagnano | pregiudicato tenta cavallo di ritorno e aggredisce la vittima | arrestato

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPicchiato dopo aver rifiutato di pagare 600 euro per la restituzione dell’auto, una Peugeot 208 che gli era stata rubata. Finisce così iltivo di recuperare la vettura sottratta dai ladri di un cittadino diFaiano che si era rivolto ad unper provare a ritrovare la macchina rubata. L’uomo aveva già denunciato il furto ai carabinieri quando ha ricontattato il centralino della compagnia dei Carabinieri per denunciare l’aggressione. La persona che lo aveva aiutato a recuperare il veicolo gli aveva infatti imposto il pagamento di 600 euro e al rifiuto delladel furto gli ha sferrato un pugno. Si tratta di unN.V. diFaiano, 35enne. L’uomo è stato.L’auto è stata ...

