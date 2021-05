PlayStation Network | in arrivo la collaborazione tra Sony e Discord

(Di lunedì 3 maggio 2021) A sorpresa, in un comunicato ufficialeriferisce di aver avviato unaper integrarenelInteractive Entertainment ha annunciato una partnershipper integrare il servizio di comunicazione in questione con. Il gigante ha effettuato un investimento di minoranza nell’ambito del round diSeries H. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: il servizio dia breve integrerà, ecco le parole di Jim Ryan Grosse novità per il colosso americano e nipponico dell’intrattenimento:ha ...

TizASRoma1927 : @ilmauro85 @FABI0TRP2punt0 Tirate fuori i Nickname su PlayStation network va... - ItaliaPes : Nba 2K21 - Playstation 5 ORA a meno di metà prezzo su Amazon! - italiatopgames : Nba 2K21 - Playstation 5 ORA a meno di metà prezzo su Amazon! - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Playstation Network sta avendo problemi da 11:29 PM CEST.… - infoitscienza : PlayStation Network: i servizi sono offline il 27 aprile [AGGIORNATA] -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Network

... Apri un account SonyEntertainment sul PSN (o utilizza il tuo account Sony Entertainmentesistente); Seleziona l'iconaStore nella schermata principale della tua PS4; ...Persino quando è approdato sul PS, e quindi giocabile su3, non è stato reso disponibile per l'Europa. Nonostante buona parte del team di sviluppo originale non faccia più parte ...A sorpresa, in un comunicato ufficiale Sony riferisce di aver avviato una collaborazione per integrare Discord nel PlayStation Network.Il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainmente, Jim Ryan, annuncia sul blog di PlayStation la partnership con Discord.