PlayStation 5: Alcuni giochi vanno in crash (Di lunedì 3 maggio 2021) Alcuni Gamers stanno segnalando la presenza di ripetuti crash su PlayStation 5 per quanto riguarda giochi importanti come Spider Man Miles Morales e il nuovissimo Returnal. Uno strano problema che renderebbe ingiocabili questi titoli della nuova piattaforma di Sony Sembra che a destare una comprensibile preoccupazione non sia solo l’aspetto distributivo della console, ma anche la segnalazione di inconvenienti riscontrati dai videogiocatori durante l’avvio dei giochi, come riportato dagli utenti di ResetEra. L’utente Raylan, autore del post, ha messo in guardia la community: «se state giocando a Returnal, avrete certamente riscontrato dei crash». Sul canale Discord di Housemarque, qualcuno ha menzionato direttamente il fatto, ricevendo in risposta le seguenti parole da parte ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021)Gamers stanno segnalando la presenza di ripetutisu5 per quanto riguardaimportanti come Spider Man Miles Morales e il nuovissimo Returnal. Uno strano problema che renderebbe ingiocabili questi titoli della nuova piattaforma di Sony Sembra che a destare una comprensibile preoccupazione non sia solo l’aspetto distributivo della console, ma anche la segnalazione di inconvenienti riscontrati dai videogiocatori durante l’avvio dei, come riportato dagli utenti di ResetEra. L’utente Raylan, autore del post, ha messo in guardia la community: «se state giocando a Returnal, avrete certamente riscontrato dei». Sul canale Discord di Housemarque, qualcuno ha menzionato direttamente il fatto, ricevendo in risposta le seguenti parole da parte ...

