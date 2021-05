Nuova perturbazione sull’Italia: condizioni meteo e una spiccata variabilità (Di lunedì 3 maggio 2021) meteo Domani con Nuova perturbazione sull’Italia. Per le condizioni meteo, spiccata variabilità sul nostro Paese. Nuova perturbazioni con ulteriori corpi nuvolosi avanzeranno da occidente, e tenderanno nella giornata di domani a generare un aumento della nuvolosità. Complessivamente in Italia avremo condizioni meteo variabili, con temperature inferiori alla media stagionale. Come avrete modo di vedere per Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021)Domani con. Per lesul nostro Paese.perturbazioni con ulteriori corpi nuvolosi avanzeranno da occidente, e tenderanno nella giornata di domani a generare un aumento della nuvolosità. Complessivamente in Italia avremovariabili, con temperature inferiori alla media stagionale. Come avrete modo di vedere per

infoitinterno : Meteo Roma e Lazio martedì 4 maggio: tempo ancora instabile, in arrivo una nuova perturbazione - CorriereQ : Meteo Domani con nuova perturbazione sull’Italia - meteogiornaleit : Meteo Domani in Italia..... - wwwmeteoit : Oggi il maltempo si concentra in sole due regioni, bel tempo nel resto del Paese #news #meteo #italia #Mediaset - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Tempo uggioso ed una nuova #perturbazione in arrivo. #PrevisioniMeteo #MeteoRoma #3maggio -