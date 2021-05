“Non me lo chiedo più”. Alessandra Amoroso scoppia in lacrime. La domanda di Mara Venier la fa crollare (Di lunedì 3 maggio 2021) Amici di Maria D Filippi è stato il suo trampolino di lancio, ma Alessandra Amoroso ci ha provato due volte prima di trovare il successo con la famosa scuola della regina di Mediaset. La prima esperienza è stata nel 2007, quando non riuscì a entrare nel programma di Maria De Filippi. Allora promise a sé stessa di farsi suora. La ragazza d’altronde ha sempre avuto una fede molto forte, ha cantato nel coro della sua parrocchia e ha anche servito Messa come chierichetta. Ma la musica era nel suo destino, perché nel 2009 ci riprova e questa è la volta giusta perché Alessandra Amoroso si aggiudica la vittoria finale, il premio di 200mila euro e una borsa di studio da 50mila euro proprio grazie al programma di Canale 4. Si tratta della sua consacrazione definitiva. (Continua dopo la foto) Per quanto riguarda la vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Amici di Maria D Filippi è stato il suo trampolino di lancio, maci ha provato due volte prima di trovare il successo con la famosa scuola della regina di Mediaset. La prima esperienza è stata nel 2007, quando non riuscì a entrare nel programma di Maria De Filippi. Allora promise a sé stessa di farsi suora. La ragazza d’altronde ha sempre avuto una fede molto forte, ha cantato nel coro della sua parrocchia e ha anche servito Messa come chierichetta. Ma la musica era nel suo destino, perché nel 2009 ci riprova e questa è la volta giusta perchési aggiudica la vittoria finale, il premio di 200mila euro e una borsa di studio da 50mila euro proprio grazie al programma di Canale 4. Si tratta della sua consacrazione definitiva. (Continua dopo la foto) Per quanto riguarda la vita ...

