“Non lo accetto”. Amici 20, Aka7even fuori di sè. A pochi giorni dalla semifinale il clima è bollente (Di lunedì 3 maggio 2021) ‘Amici 20’ si sta avviando verso la sua conclusione. La prossima puntata, in programma sabato 8 maggio, è decisiva. Infatti, si tratta della semifinale e saranno svelati i nomi degli allievi che si contenderanno la vittoria il 15 maggio. Quest’ultimo appuntamento sarà in diretta televisiva e quindi sarà anche il pubblico a fare la differenza. Uno di coloro che sono ancora in gara è il cantante Aka7even della squadra capitanata dall’insegnante di canto, Anna Pettinelli, e di ballo, Veronica Peparini. L’artista è apprezzato dalla sua maestra, anche se nell’ultimo periodo in più di una circostanza ci sono state delle incomprensioni. E nelle scorse ore è avvenuto un nuovo scontro dai toni particolarmente accesi. A sorpresa la Pettinelli ci è andata nuovamente giù pesante, ma il concorrente del programma di Maria De Filippi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) ‘20’ si sta avviando verso la sua conclusione. La prossima puntata, in programma sabato 8 maggio, è decisiva. Infatti, si tratta dellae saranno svelati i nomi degli allievi che si contenderanno la vittoria il 15 maggio. Quest’ultimo appuntamento sarà in diretta televisiva e quindi sarà anche il pubblico a fare la differenza. Uno di coloro che sono ancora in gara è il cantantedella squadra capitanata dall’insegnante di canto, Anna Pettinelli, e di ballo, Veronica Peparini. L’artista è apprezzatosua maestra, anche se nell’ultimo periodo in più di una circostanza ci sono state delle incomprensioni. E nelle scorse ore è avvenuto un nuovo scontro dai toni particolarmente accesi. A sorpresa la Pettinelli ci è andata nuovamente giù pesante, ma il concorrente del programma di Maria De Filippi ...

