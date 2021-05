MotoGP, Fabio Quartararo assente ai test di Jerez. Si prospetta una nuova operazione? (Di lunedì 3 maggio 2021) Fabio Quartararo non è presente ai test odierni di MotoGP, riservati alla classe regina sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota francese della Yamaha, giunto 13° ieri a causa di un problema fisico al braccio destro nel GP di Spagna di scena sempre sulla pista andalusa, ha deciso di rinunciare a questa sessione di prove in terra iberica. Come ha comunicato la Yamaha: “Quartararo non sarà presente per il problema riscontrato ieri nel corso della gara e si sottoporrà a tutti i controlli del caso“. Si parla di una risonanza magnetica a Marsiglia che dovrebbe chiarire la gravità dell’infortunio. Update:@FabioQ20 will not be riding at the Jerez test today. Following the issue he experienced during yesterday’s race, he will undergo a ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021)non è presente aiodierni di, riservati alla classe regina sul circuito dide la Frontera. Il pilota francese della Yamaha, giunto 13° ieri a causa di un problema fisico al braccio destro nel GP di Spagna di scena sempre sulla pista andalusa, ha deciso di rinunciare a questa sessione di prove in terra iberica. Come ha comunicato la Yamaha: “non sarà presente per il problema riscontrato ieri nel corso della gara e si sottoporrà a tutti i controlli del caso“. Si parla di una risonanza magnetica a Marsiglia che dovrebbe chiarire la gravità dell’infortunio. Update:@Q20 will not be riding at thetoday. Following the issue he experienced during yesterday’s race, he will undergo a ...

OA_Sport : #MOTOGP Fabio Quartararo assente a Jerez per i test: il francese potrebbe sottoporsi a una nuova operazione al brac… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, Fabio #Quartararo salta i test: in Francia per controlli al braccio @MotoGP @FabioQ20 - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, Fabio #Quartararo salta i test: in Francia per controlli al braccio @MotoGP @FabioQ20 - RiYaNTo86865824 : RT @bgmotogp: #MotoGP Standing 1 Francesco Bagnaia Ducati 66 2 Fabio Quartararo Yamaha 64 3 Maverick Vinales Yamaha 50 4 Joan Mir… - dianatamantini : MOTOGP - Alle 13:00 Maverick Viñales al comando nei test MotoGP a Jerez. Seguono Alex Rins e Miguel Oliveira, non c… -