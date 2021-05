MotoGP, a Jerez la possibile svolta per la Ducati. Quartararo frenato da un problema fisico (Di lunedì 3 maggio 2021) MotoGP, l’analisi del Gran Premio di Spagna. Miller e Bagnaia si candidano per la vittoria del Mondiale. Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Il Gran Premio di Spagna potrebbe rappresentare un crocevia importante per la Ducati. La scuderia di Borgo Panigale ha sempre sofferto sulla pista iberica e la doppietta Miller-Bagnaia è un risultato fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti. In Francia Pecco ci arriva da leader del Mondiale, mentre l’australiano con questo successo ritrova la fiducia dopo un periodo complicato anche dal punto di vista di risultati. Morbidelli salva il weekend della Yamaha In netta difficoltà le Yamaha. Franco Morbidelli è riuscito, nonostante una moto priva di aggiornamenti, a salvare il weekend della scuderia giapponese con il terzo posto. Bisogna dire che il team nipponico era a caccia della ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021), l’analisi del Gran Premio di Spagna. Miller e Bagnaia si candidano per la vittoria del Mondiale.DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Il Gran Premio di Spagna potrebbe rappresentare un crocevia importante per la. La scuderia di Borgo Panigale ha sempre sofferto sulla pista iberica e la doppietta Miller-Bagnaia è un risultato fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti. In Francia Pecco ci arriva da leader del Mondiale, mentre l’australiano con questo successo ritrova la fiducia dopo un periodo complicato anche dal punto di vista di risultati. Morbidelli salva il weekend della Yamaha In netta difficoltà le Yamaha. Franco Morbidelli è riuscito, nonostante una moto priva di aggiornamenti, a salvare il weekend della scuderia giapponese con il terzo posto. Bisogna dire che il team nipponico era a caccia della ...

SkySportMotoGP : ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - pasqual90015326 : RT @SkySportMotoGP: ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - sportli26181512 : Moto3, Acosta: nuovi record a Jerez. Di Giannantonio, prima vittoria in Moto2. I numeri: Incredibile Acosta: il deb… -