Morte di Davide Astori | condannato il medico La compagna | «Felice e orgogliosa»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Giorgio Galanti è stato riconosciuto colpevole per ladi: la sentenza parla di un anno di reclusione (pena sospesa) e del pagamento di una provvisionale per il risarcimento danni per un ammontare complessivo di un milione e novantamila euro di cui 250.000 a favore delladel calciatore Francesca Fioretti, 240.000 per la figlia vittoria, i restanti 600.000 per i genitori del capitano viola. Soddisfatta Francesca. L'avvocato di Galanti impugnerà la sentenza L'articolo proviene da Firenze Post.

Il professor Giorgio Galanti, unico imputato al processo a Firenze per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra, è stato condannato a una anno di ...