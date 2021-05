Milan, sentito Sheva? “É il mio sogno” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Forza gentile. La mia vita, il mio calcio”. Così s’intitola il libro che ha scritto recentemente Andriy Shevchenko, indiscusso idolo dei tifosi del Milan e attuale commissario tecnico dell’Ucraina. Il campione ha ripercorso la sua giovinezza complicata fino all’affermazione come calciatore, la quale gli ha permesso di uscire dalle difficoltà e vivere una vita soddisfacente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021) “Forza gentile. La mia vita, il mio calcio”. Così s’intitola il libro che ha scritto recentemente Andriy Shevchenko, indiscusso idolo dei tifosi dele attuale commissario tecnico dell’Ucraina. Il campione ha ripercorso la sua giovinezza complicata fino all’affermazione come calciatore, la quale gli ha permesso di uscire dalle difficoltà e vivere una vita soddisfacente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

larcisiciliano : ?Inter campione d'Italia. Complimenti, etc! Cosa dichiara un tale nel direttivo di Confcommercio Milano? 'È il segn… - KunGrax : RT @TeofiloSteven: sarò boomer ma Sheva è il motivo per il quale non piango più nessun giocatore del Milan...il primo e l’ultimo che ho ama… - crescig : RT @TeofiloSteven: sarò boomer ma Sheva è il motivo per il quale non piango più nessun giocatore del Milan...il primo e l’ultimo che ho ama… - ciccionocera00s : RT @TeofiloSteven: sarò boomer ma Sheva è il motivo per il quale non piango più nessun giocatore del Milan...il primo e l’ultimo che ho ama… - ChristianTolve : RT @TeofiloSteven: sarò boomer ma Sheva è il motivo per il quale non piango più nessun giocatore del Milan...il primo e l’ultimo che ho ama… -