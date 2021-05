Lukaku: 'Conte, per te lotterò fino alla morte. Apriamo un ciclo con l'Inter' (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre a parlare degli obiettivi futuri con la propria Nazionale, nel corso dell'Intervista rilasciata a La Tribune il bomber dell'Inter Romelu Lukaku ha speso parole speciali per il tecnico nerazzurro ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre a parlare degli obiettivi futuri con la propria Nazionale, nel corso dell'vista rilasciata a La Tribune il bomber dell'Romeluha speso parole speciali per il tecnico nerazzurro ...

FBiasin : E grazie alla famiglia #Zhang, perché senza di loro non ci sarebbero #Marotta, #Conte, #Oriali, #Lukaku e tutti gli… - ZZiliani : Sono 19, tutti sul campo e come per altri club ne mancano diversi causa verme. Il merito di #Conte (oltre ad aver p… - Gazzetta_it : Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto… - it_inter : #Lukaku: 'È la stagione più bella mia carriera, spero di aprire un ciclo con l’Inter. Per #Conte combatterò fino alla morte' - SevenValaw : RT @NonConoscoVG: Romelu Lukaku: 'Conte, per te lotterò fino alla morte. Apriamo un ciclo con l'Inter' ?? -