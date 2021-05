L'inGiustizia (Di lunedì 3 maggio 2021) di aldo grandi Alessandro Sallusti, 64 anni, direttore responsabile de Il Giornale, ha scritto un libro facile da acquistare, semplice da trovare, bello da cominciare, ma, paradossalmente, difficile, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 3 maggio 2021) di aldo grandi Alessandro Sallusti, 64 anni, direttore responsabile de Il Giornale, ha scritto un libro facile da acquistare, semplice da trovare, bello da cominciare, ma, paradossalmente, difficile, ...

M5S_Europa : Un lavoratore su 10 in #UE non riesce ad arrivare a fine mese, un dato che in Italia sale fino al 12% dei lavorator… - M5S_Europa : Un lavoratore su 10 in #UE non riesce ad arrivare alla fine del mese. Contro quest'ingiustizia c’è una sola cosa da… - capuanogio : L’avvocato della #Lazio: “#Lotito si ritiene vittima di un’ingiustizia” - ciuffino : RT @yenisey74: Chiunque davanti ad una ingiustizia resta indifferente, ne è complice. Ed in Italia sono in molti a girarsi dall'altra parte… - Moni87813164 : Fosse l'unica ingiustizia...?? -