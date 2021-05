Inter | Stankovic | “Scudetto? E’ un segno del destino Io con la Stella Rossa…”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le parole dell'allenatore dellaRossa ed ex centrocampista dell'del "Triplete", Dejan.Fervono ancora i festeggiamenti in casadopo la conquista del diciannovesimo. Gioia e volti distesi dopo il raggiungimento del grande traguardo a lungo agognato dalla compagine allenata da Antonio Conte, quella che è stata definita una corazzata "quasi perfetta" di questo campionato che volge ormai al termine.Stagione vissuta in un clima surreale, pesantemente condizionata ancora dall'incubo Covid-19 e che vede perdurare l'assenza sugli spalti dei tifosi. Moltissimi sostenitori nerazzurri si sono riversati ieri nelle principali vie della città meneghina per celebrare il successo di Romelu Lukaku e compagni (GUARDA QUI). Dejan, ex centrocampista ...

