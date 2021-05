Inter | è polemica sugli assembramenti di Piazza Duomo | “impossibile sanzionare tutti”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sono scoppiate le polemiche in seguito agliche si sono verificati ina Milano, i tifosi dell’hanno festeggiato la vittoria del 19esimo scudetto. “Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, vanno evitati glianche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia”. Sono le dichiarazioni del coordinatore del Cts Franco Locatelli con riferimento ai festeggiamenti dei tifosi dell’. “Credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti”, ...

La polemica ha iniziato a montare mentre da piazza Duomo e dalle strade del centro di Milano, ieri ... secondo la questura accalcate per festeggiare il 19° scudetto dell'Inter. E sui social il filo ...Sui social: "Tante regole per mangiare una pizza e poi..." Sui social è esplosa la polemica, in particolare nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala che, nonostante sia tifoso dell'Inter, ...Festa scudetto in anticipo sulla fine del campionato per l'Inter: al fischio finale, domenica pomeriggio si sono riversati in piazza Duomo 30 mila supporter impazziti di gioia. Inevitabili le ...