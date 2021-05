Inarcassa | approvato Bilancio 2020 | avanzo di 485 milioni

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Comitato Nazionale dei Delegati diha, nella riunione del 29 e 30 aprile 2021, ilconsuntivo per l’esercizio. “Nonostante l’anno sia universalmente riconosciuto come il peggiore di sempre per i cittadini di tutto il mondo – dichiara il Presidente Giuseppe Santoro – con il Consuntivoconfermiamo la solidità del sistema, che consegna al Patrimonio dell’Associazione 485di euro. Un risultato che tiene conto dei 108di euro destinati agli interventi straordinari di sostegno agli associati per l’emergenza da Covid-19 e che, in considerazione degli impatti della crisi sull’economia mondiale, non era affatto scontato”. A fine dicembre il patrimonio di...

