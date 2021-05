Il noto comico ha commentato la vicenda del primo maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Il noto comico Lillo ha commentato quanto accaduto dietro la vicenda del primo maggio che ha visto coinvolgere Fedez e Rai 3. primo maggio, Lillo su Fedez: “Nessuno ha parlato di censura. L’ho chiamato da amico” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) IlLillo haquanto accaduto dietro ladelche ha visto coinvolgere Fedez e Rai 3., Lillo su Fedez: “Nessuno ha parlato di censura. L’ho chiamato da amico” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : noto comico Caso Fedez, Lillo: "Sbagliato coinvolgere noi conduttori. L'ho chiamato da amico" Dopo la polemica legata alla presunta censura della Rai contro Fedez durante il Concertone del Primo Maggio, parla Lillo Petrolo , noto componente del duo comico Lillo e Greg e conduttore, assieme ad Ambra Angiolini e Stefano Fresi, dell'evento per la Festa dei lavoratori. "Noi conduttori non eravamo affatto preoccupati per l'...

E' morto El Risitas, l'uomo - meme per la risata Juan Joya Borja, il comico spagnolo diventato un meme e una star per la risata virale, è morto all'età di 65 anni dopo una lunga malattia. Borja, noto come El Risitas, è diventato una celebrità dal 2014 con la diffusione ...

Chi è Massimo Boldi: vita privata, carriera e curiosità sul noto comico UrbanPost Primo maggio, Lillo su Fedez: “Nessuno ha parlato di censura. L’ho chiamato da amico” Il comico Lillo interpellato dopo la vicenda del primo maggio che ruota attorno al Caso Fedez afferma come nessuno abbia parlato di censura.

