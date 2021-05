Gad Lerner: “In Piazza Duomo per l’Inter c’ero anch’io”. Crosetto: “Complimenti per la coerenza” (Di lunedì 3 maggio 2021) Non dite al ministro della Salute, Roberto Speranza che il suo primo sostenitore, Gad Lerner è diventato improvvisamente negazionista. Si è infatti assembrato in Piazza Duomo col bandierone dell’Inter come uno dei tanti tifosi nerazzurri arrivati in massa per festeggiare lo scudetto. Una singolare contraddizione per un giornalista che ha sempre incarnato i duri e puri pro lockdown. Gad Lerner assicura: “Ero in Piazza Duomo ma non ero assembrato”. Ma le foto lo smentiscono ”Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d’ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze”. Gad Lerner ha risposto così alle critiche social che si sono scatenate ieri su Twitter quando il giornalista, sopra a una foto dove si è fatto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Non dite al ministro della Salute, Roberto Speranza che il suo primo sostenitore, Gadè diventato improvvisamente negazionista. Si è infatti assembrato incol bandierone delcome uno dei tanti tifosi nerazzurri arrivati in massa per festeggiare lo scudetto. Una singolare contraddizione per un giornalista che ha sempre incarnato i duri e puri pro lockdown. Gadassicura: “Ero inma non ero assembrato”. Ma le foto lo smentiscono ”Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d’ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze”. Gadha risposto così alle critiche social che si sono scatenate ieri su Twitter quando il giornalista, sopra a una foto dove si è fatto ...

LegaSalvini : GAD LERNER, LA SOLITA COERENZA SINISTRA ?? - LegaSalvini : LINEA DURA SOLO QUANDO FA COMODO. L'AUTOGOL CLAMOROSO DI GAD LERNER PER LO SCUDETTO DELL'INTER, SEPPELLITO SUI SOCI… - fattoquotidiano : Da Gad Lerner a Emma Marrone, l’appello a Enrico Letta sui migranti: “Insista perché il governo ripristini le unità… - DemitriRei : @fattoquotidiano C'era anche il bistro amato Gad Lerner. Anzi lui è stato l'untore. - SecolodItalia1 : Gad Lerner: “In Piazza Duomo per l’Inter c’ero anch’io”. Crosetto: “Complimenti per la coerenza”… -

Ultime Notizie dalla rete : Gad Lerner "Si va in Duomo". Cos'è successo dopo la foto di Lerner ''Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d'ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze'' . Gad Lerner risponde così alle critiche social che lo accusavano di incitare a fare assembramenti. L'incontenibile gioia dei tifosi nerazzurri è scoppiata dopo il fischio finale di Sassuolo - Atalanta, ...

Tifosi Inter al Duomo, Lerner: 'Festa con mascherine e distanze' 'Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d'ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze'. Gad Lerner risponde così alle critiche social che si sono scatenate ieri su Twitter quando il giornalista, sopra a una foto dove si è fatto immortalare con una maxi bandiera dell'Inter, ha scritto: '...

Linea dura solo quando fa comodo. L'autogol clamoroso di Gad Lerner per lo scudetto dell'Inter, seppellito sui social Il Tempo "Si va in Duomo". Cos'è successo dopo la foto di Lerner ''Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d'ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze''. Gad Lerner risponde così alle critiche social che lo accus ...

Festa Inter, "Si va in piazza Duomo": l'appello social di Lerner "Si va in piazza Duomo": anche Gad Lerner ha chiamato a raccolta dal proprio profilo Twitter i tifosi interisti per celebrare la vittoria dello scudetto ...

''Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d'ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze'' .risponde così alle critiche social che lo accusavano di incitare a fare assembramenti. L'incontenibile gioia dei tifosi nerazzurri è scoppiata dopo il fischio finale di Sassuolo - Atalanta, ...'Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d'ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze'.risponde così alle critiche social che si sono scatenate ieri su Twitter quando il giornalista, sopra a una foto dove si è fatto immortalare con una maxi bandiera dell'Inter, ha scritto: '...''Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d'ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze''. Gad Lerner risponde così alle critiche social che lo accus ..."Si va in piazza Duomo": anche Gad Lerner ha chiamato a raccolta dal proprio profilo Twitter i tifosi interisti per celebrare la vittoria dello scudetto ...